Felipe Anderson: “Al West Ham si respira la passione per il calcio, lavoro duramente per conquistare la Seleçao”

E’ salito alla ribalta nella Lazio di Simone Inzaghi, poi da due anni ha deciso di provare a consacrarsi in Premier League, con la maglia del West Ham. Felipe Anderson, talento brasiliano classe 1993, si è raccontato ai microfoni di Dazn: “Sapevo molte cose sul passato glorioso del West Ham prima di firmare per il club, anche se a dire la verità in Brasile si vedono le partite solo di squadre più blasonate. Qui a Londra mi ha sorpreso la passione enorme dei tifosi, come ti incitano. Una cosa è vederlo da fuori, un’altra è essere parte della vita di questo club“.

Il passato

“Il mio sogno è sempre stato quello di giocare a calcio, avevo un enorme fame di pallone fin da quando giocavo a piedi nudi per strada davanti casa mia. Ho lavorato duramente per realizzare questo sogno. Ho grande nostalgia di quel periodo della mia infanzia, c’erano cose che i miei genitori non potevano comprarmi, ma quello che abbiamo trascorso è impagabile“.

Il Brasile

“La Nazionale è il sogno di tutti, rappresentarla anche solo per qualche partita o per un Mondiale sarebbe bellissimo. Io ho grandi ricordi dell’Olimpiade vinta nel 2016, ma prima che smetterò con il calcio, spero il più tardi possibile, spero di aver potuto giocare qualche partita con la Seleçao. Lavorerò duramente per questo obiettivo”.

Foto: sporsmole