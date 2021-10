Felipe Anderson: “Non ci possiamo distrarre. Vogliamo essere una squadra vincente”

Anche Felipe Anderson è stato intercettato ai microfoni di DAZN nel postpartita di Lazio-Lokomotiv. Ecco le sue parole: “Vogliamo essere una squadra vincente, non pensiamo più alle gare vinte in passato. Oggi abbiamo vinto, è stato bello ma domenica ce n’è un’altra e non ci possiamo distrarre”. E sulle parole di Sarri che lo ha definito un crack internazionale ha detto: “Col lavoro arriverò a questi livelli, vado con fiducia su questo e sono sicuro che arriverà il mio momento”.

FOTO: Twitter Lazio