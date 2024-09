Fekir: “Avevo solo il Betis in testa, ma è arrivata un’offerta irrinunciabile”

Nabil Fekir, dopo 5 anni al servizio del Betis Siviglia è volato verso gli Emirati Arabi, all’Al-Jazira. Al talento francese è stata pervenuta un’offerta irrinunciabile, e la sua partenza ha costretto il direttore sportivo andaluso Manu Fajardo a rivedere i piani sulla rosa.

“Non ci aspettavamo così tante uscite, perché c’erano operazioni che non avevamo messo in conto, come quelle di Nabil Fekir o Germán Pezzella. Sono situazioni in cui il giocatore trasmette il suo messaggio e Fekir aveva già offerte dagli Emirati Arabi. Il calcio è fatto di cicli e, dopo cinque anni, quello di Nabil al Betis era finito. È arrivata un’offerta apprezzata da tutte le parti e ritenuta vantaggiosa per tutti. Alla fine è arrivato un grande giocatore come Lo Celso”.

Prima dell’addio Fekir ha parlato ai canali ufficiali del Betis: “Avevo solo il Betis in testa, pensavo di giocare tutta la stagione qui ma è arrivata un’offerta, un’opportunità irrinunciabile. Abbiamo parlato con la mia famiglia e anche con la società e alla fine abbiamo deciso. Il Betis mi ha aiutato, come ha fatto sempre. Mi ha trattato bene da quando sono arrivato e posso solo dire grazie. Mi mancherà molto il Betis, questo è certo. I cinque anni che ho vissuto qui non saranno dimenticati, è un club che mi ha dato molto più di quanto io gli abbia dato. Gli augurerò sempre il meglio, che resti in cima alla classifica, che arrivino altri titoli e che i giocatori diano tanta gioia ai tifosi. Me ne vado orgoglioso e con il momento più bello della mia carriera, quando ho alzato la Coppa in casa, nella nostra città”.

Foto: Instagram Fekir