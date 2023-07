Feijóo: “Mbappé non dovrebbe concludere la sua carriera senza giocare nel Real Madrid”

Alberto Núñez Feijóo, candidato alla PP del Governo in Spagna, ha rilasciato un’interessante intervista a Marca. Tra i tanti temi affrontati, anche l’interesse del Real Madrid per Kylian Mbappé: “Florentino è molto, molto intelligente e non credo che si deprimerà se non lo prende, perché il Real Madrid è più di un giocatore, non importa quanto sia bravo. In ogni caso, Mbappé non dovrebbe concludere la sua carriera senza arrivare al Real Madrid. Se fossi il suo rappresentante, gli consiglierei di accettare l’offerta”.

Foto: Pagina FC Mbappé