Federico Redondo ha scelto la MLS e l’Inter Miami

Direzione Miami ed MLS per il centrocampista argentino dell’Argentinos Juniors Federico Redondo. Figlio d’arte, classe 2003 suo padre è l’ex calciatore del Real Madrid. Come riportato quest’oggi da TYC Sport, Redondo ed il suo attuale club hanno trovato nel frattempo un accordo con l’Inter Miami, società di cui è proprietario David Beckham, per la somma di otto milioni di dollari. Va infatti ricordato che la sessione di mercato invernale è ancora aperta per il campionato statunitense. Il calciatore, però, non si legherà subito ai suoi nuovi compagni, poiché di recente è stato convocato dalla nazionale Under 23 argentina per disputare il torneo Pre-Olimpico.

Foto: Twitter Fedetico Redondo