Federico Cherubini nuovo amministratore delegato del Parma: il comunicato del club

Tramite un comunicato ufficiale sul proprio sito il Parma ha ufficializzato il nuovo Amministratore Delegato. Il volto scelto è quello di Federico Cherubini, il cui mandato avrà inizio dal 27 gennaio. Questa la nota ufficiale del club: “Parma Calcio annuncia che Federico Cherubini sarà nominato Amministratore Delegato della Società. Professionista illustre del calcio italiano, Cherubini vanta decenni di esperienza in leadership strategica, sviluppo dei talenti ed eccellenza operativa, maturati durante il suo mandato alla Juventus Football Club e in altre realtà Nazionali. La filosofia di leadership di Cherubini, che coniuga tradizione e innovazione, è assolutamente in linea con la missione del Parma Calcio: promuovere lo sviluppo dei giovani, raggiungere l’eccellenza dentro e fuori dal campo e contribuire a programmi di responsabilità”.

FOTO: sito Juventus