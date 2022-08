Federica Pellegrini: “In piscina c’erano gli Europei, e tutti sono andati a vedere Lazio-Bologna”

Federica Pellegrini, nell’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, ha fatto i complimenti agli atleti azzurri per la quantità di medaglie ottenute durante gli Europei di nuoto che si stanno svolgendo a Roma. Poi si è soffermata sulla grande affluenza di pubblico in occasione del match tra Lazio e Bologna dello scorso week-end: “Gli ori significano tanto. Spero che l’Italia si renda sempre di più conto della potenza che dà lo sport in generale, non solo il calcio. Qui c’è stata Lazio-Bologna con ponte Milvio bloccato, e ti chiedi: cavolo, nella piscina a fianco ci sono gli Europei. E tutti invece vanno a vedere la Lazio. Non lo dico in chiave polemica ma da sognatrice. Chissà se un giorno riusciremo a spostare quella massa di persone”.

Foto: Pellegrini Instagram