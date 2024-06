Federcalcio Francia: “Evitare l’uso politico della Nazionale”

La Federcalcio Francese non ha gradito molto le dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa ieri da Marcus Thuram, il quale aveva dichiarato come riportato dall’Ansa : “Bisogna battersi affinché il Rassemblement National non passi”. Infatti la Federcalcio Francese in una nota ha ribadito di evitare “ogni forma di pressione e di uso politico della nazionale francese” in vista dell’elezioni politiche anticipate. Nella stessa nota sottolinea di essere “molto legata alla libertà di espressione”, la FFF “sostiene il necessario appello ad andare a votare”, ma “vorrebbe che tutti comprendessero e rispettassero la sua neutralità così come quella della squadra nazionale”.

Foto: twitter Francia