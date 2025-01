FCSB-United, i convocati di Amorim. Ancora fuori Rashford

Ormai non è più una notizia, Marcus Rashford non fa più parte del progetto Manchester United. Le dure dichiarazioni di Amorim in conferenza stampa di qualche giorno fa ne sono l’ennesima conferma: “Preferirei schierare l’allenatore dei portieri rispetto a un giocatore che non si impegna”. Parole chiarissime, che danno ormai per assodato che per l’inglese in squadra non c’è più spazio. Come non ci sarà spazio nella lista di convocati diramata poco fa in vista della sfida di Europa League contro il Fotbal Club FCSB, noto anche come Steaua, in scena domani sera.

Portieri: Altay Bayindir, Tom Heaton, Andre Onana.

Difensori: Diogo Dalot, Matthijs de Ligt, Victor Lindelof, Harry Maguire, Tyrell Malacia, Lisandro Martinez, Noussair Mazraoui, Leny Yoro.

Centrocampisti: Casemiro, Toby Collyer, Christian Eriksen, Bruno Fernandes, Kobbie Mainoo, Manuel Ugarte.

Attaccanti: Amad, Alejandro Garnacho, Rasmus Hojlund, Joshua Zirkzee.