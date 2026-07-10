Fazzini e il Parma: il summit e quelle tracce di oltre 20 giorni fa

10/07/2026 | 11:10:01

Parma e Fiorentina hanno buoni rapporti, non è detto che ci siano obbligatoriamente operazioni di mercato, ma oltre 20 giorni vi avevamo svelato un incontro per parlare di diversi calciatori. Da Pellegrino a Bernabè, passando per Piccoli e Fazzini. Quest’ultimo continua a essere un obiettivo concreto del Parma, ovviamente la Fiorentina vorrebbe rientrare rispetto ai circa 10 milioni investiti la scorsa estate per prelevarlo dall’Empoli. Ma di sicuro il Parma resta fortemente interessato e spinge.

Foto: Instagram Fazzini