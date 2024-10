Fazzini: “Ci è mancata la cattiveria, ma abbiamo giocato un’ottima gara”

Il gioiello dell’Empoli Jacopo Fazzini è intervenuto in conferenza stampa dopo la sconfitta rimediata in casa col Napoli, per 0-1.

“Siamo tanti giovani ma abbiamo abbastanza esperienza per gestire certi tipi di partite. Ci è mancata la cattiveria, nel complesso abbiamo giocato un’ottima gara. Si va a casa con tanto dispiacere e rammarico, ma dobbiamo pensare positivo. Veniamo da due sconfitte ma da due ottime prestazioni. Siamo un gruppo molto unito, cerchiamo tutti di aiutarci in campo. La cosa che ci contraddistingue è non voler prendere gol, dobbiamo migliorare il possesso senza andare fuori giri. Dovevamo sfruttare meglio ciò che abbiamo prodotto”.

Foto: Instagram Empoli