Fazio: “Stagione amara, stasera abbiamo dimostrato che non siamo così scarsi. Salerno merita più della Serie A”

Federico Fazio, difensore della Salernitana, ha parlato a Dazn dopo il pareggio contro la Juventus.

Queste le sue parole: “La stagione è nata male dall’inizio, purtroppo ormai è tardi perchè siamo retrocessi da diverse settimane. A noi tocca, però, scendere in campo con la massima professionalità nel rispetto di una tifoseria che merita anche di più della serie A. Oggi si è vista una grande Salernitana, ma già da qualche settimana offriamo prestazioni all’altezza della situazione contro avversarie di caratura internazionale che puntano alle prime posizioni. Se la Juventus non ha brillato credo sia anche merito nostro, non è facile per nessuno e venire qui senza pensare soltanto a difendersi”.