Fazio: “Salerno merita la Serie A. Spero possa tornare presto. Futuro? Non so se giocherò ancora qui”

Perché siete così indietro rispetto a tutte le altre? “Siamo lontani dal poter lottare in classifica, ma giocando le partite il gap non è quello che si vede. Purtroppo è andato tutto storto dall’inizio, da agosto, da luglio… Ora è anche dura, come ho detto ci sono tanti giovani. Ma daremo comunque il massimo in queste cinque partite, per la città e per noi. Io sono arrivato due anni fa, ci siamo salvati ed è stata una cosa da dover vivere… Io non so se continuerò qui l’anno prossimo, vedremo”.

Foto: Instagram personale