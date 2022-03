Fazio: “Per la salvezza un’impresa, ma ci crediamo. A partire da domani”

Federico Fazio, difensore della Salernitana, dall’evento “Amici dei Bambini” ha parlato della salvezza dei granata: “Ho fatto la mia carriera e volevo una nuova sfida. Sabatini mi ha dato tanto e mi ha convinto a unirmi di nuovo a lui. A Roma ci sono stati dei piccoli problemi ma non cancellano quello che ho vissuto lì. Per far si che avvenga la salvezza dobbiamo fare un’impresa a partire da domani. Ci crediamo, altrimenti non sarei venuto qui”.

FOTO: Twitter Salernitana