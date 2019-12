Fazio: “Non siamo i favoriti per il quarto posto. La panchina? Non importa, conta la Roma”

Federico Fazio, difensore argentino della Roma, è intervenuto a Sky Sport per analizzare i temi del prossimo match di campionato che vedrà i giallorossi impegnati al Franchi contro la Fiorentina: “La partita di Firenze sarà fondamentale per finire al meglio l’anno. Vogliamo fare punti e sarà molto importante vincere contro la Fiorentina in trasferta“.

Fonseca

“Dobbiamo lavorare ancora molto ma quando arriva un allenatore nuovo, con idee nuove, ci vuole un po’ di tempo per assimilare tutto. Adesso però le cose vanno bene e il lavoro del mister è ottimo”.

Il contributo della panchina

“Questo è molto importante perché le partite da giocare sono tante. Vogliamo arrivare lontano in tutte e tre le competizioni. È importante essere al massimo quando si viene mandati in campo”.

Non più titolare

“La mia mentalità non è cambiata. La stagione è molto lunga e ci saranno tante partite da giocare sia in Coppa Italia, sia in Europa League che in campionato e vogliamo arrivare lontano in tutte e tre le competizioni. È importante essere a disposizione del mister, siamo qui per la Roma”.

Fiorentina

“Non sappiamo se Chiesa giocherà oppure no. Però giocare a Firenze è sempre tosto, sarà difficile e prima della sosta vogliamo prendere questi tre punti per continuare a rimanere nella parte superiore della classifica. Dobbiamo andare con cattiveria e voglia di vincere fin dal 1′ minuto. Non siamo i favoriti per il quarto posto, il campionato è ancora lungo”.

Foto: zimbio