Fazio: “Dovevamo essere più furbi. Ma siamo vivi, per la salvezza ce la giocheremo”

Federico Fazio, difensore della Salernitana, ha parlato a Dazn dopo la sconfitta contro la Juventus.

Queste le sue parole: “Penso che siano stati bravissimi loro, cross perfetto su palla persa nostra. Potevamo fare qualcosa di più là, dovevamo essere più furbi. Ci manca un po’ di malizia.”

Sei uno dei giocatori più esperti, questa squadra ha le qualità per raggiungere la salvezza? “Anche in una partita come oggi avevamo tanti giocatori fuori, tra Coppa d’Africa, infortuni e malattia. Avevamo pochi elementi disponibili e penso che anche questo faccia la differenza. Con uno in meno, se stai vincendo devi fare il massimo per portare a casa punti, ma è difficile quando siamo così pochi. Credo però che le ultime partite, contro il Milan, contro il Verona e anche oggi, siano la strada giusta.”

Il ritorno di Sabatini: “Lui mi ha portato qua ed è il motivo per cui sono venuto, se non mi chiamava lui forse non sarei qui oggi. Sono molto contento che sia tornato, sta lavorando, ne abbiamo bisogno soprattutto adesso. Lui ha grandissima esperienza nel calcio.”

Questo gruppo visto nelle ultime partite si può salvare? “Sono molto contento dell’approccio delle ultime tre partite, lasciando da parte la Coppa Italia. Noi più esperti cerchiamo di dare questa cattiveria nel modo di affrontare le partite. Siamo più capaci di quello che dice la classifica. Possiamo fare meglio, ora pensiamo al Napoli: con la squalifica di Maggiore siamo pochi ma lotteremo sempre in tutte le partite”.

Foto: twitter Salernitana