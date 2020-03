Favre: “Presi due gol evitabili, non abbiamo giocato male. Il Psg è stato solo più aggressivo”

Lucien Favre, tecnico del Borussia Dortmund, ha parlato sul sito dell’UEFA dopo la gara con il Psg per 2-0: “All’inizio è stato difficile, hanno spinto molto e abbiamo sofferto. Dopo la fase iniziale, invece, abbiamo giocato bene e non abbiamo sofferto troppo. Anche nella ripresa non abbiamo giocato male, ci è mancata la giusta decisione finale nell’ultimo passaggio. Abbiamo giocato con coraggio, con una linea alta, ma abbiamo avuto problemi a trovare degli spazi. I due gol del Psg erano evitabili: sull’angolo da cui è nato il gol di Neymar, tutti possono vedere cosa è successo, abbiamo commesso un errore è evidente. Hanno battuto molto velocemente e anche Bürki è stato sorpreso”.