Favre, numeri da urlo a Dortmund: il Borussia al lavoro per blindarlo

Il Borussia Dortmund vuole blindare Lucien Favre. I numeri da urlo ottenuti in questa prima metà di stagione (ben 16 vittorie, 4 pareggi e una sola sconfitta in 21 partite complessive) hanno convinto la dirigenza del club tedesco: come si legge tra le colonne di Kicker, i gialloneri hanno tutta l’intenzione di estendere il contratto del tecnico, arrivato in estate dal Nizza e vincolato al Dortmund fino a giugno 2020. Per Favre, si legge, nei prossimi mesi dovrebbe arrivare la firma sul nuovo accordo con annesso ritocco verso l’alto dell’ingaggio.

Foto: Twitter ufficiale Borussia Dortmund