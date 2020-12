Favre: “Non dovevamo perdere col Colonia, ma ora guardiamo avanti. Concentrati sulla Lazio”

Il tecnico del Borussia Dortmund Lucien Favre ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara con la Lazio di Champions League:

“Meunier sicuramente non giocherà. Per quanto riguarda Guerreiro dobbiamo aspettare, ieri si è allenato individualmente. Anche Emre Can dobbiamo monitorarlo.

La sconfitta col Colonia in Bundesliga? Non doveva succedere. Ma non possiamo cambiare il risultato e dobbiamo guardare avanti. Il nostro focus ora è sulla partita di domani”.

Foto: Twitter ufficiale Borussia Dortmund