Favoloso Zurkowski: tripletta al Monza, il primo Empoli di Nicola è uno show

Inizia in maniera straordinaria l’avventura di Davide Nicola all’Empoli. I toscani battono con un secco 3-0 il Monza di Palladino, che è reduce da 8 gol subuti in 2 partite.

Un secco 3-0, che ha come protagonista Zurkowki, autore di una tripletta da sogno. Il vantaggio dei padroni di casa al 13′, il raddoppio al 38′,

Monza che non riesce a reagire, prova a scuotersi, ma nel momento migliore incassa il 3-0 a 15 minuti dalla fine, sempre di Zurkowski.Tre punti di platino per l’Empoli, che non vinceva da novembre a Napoli. I toscani salgono a 16 punti, al penultimo posto, portandosi ora a -3 dalla zona salvezza.

Foto: twitter Empoli