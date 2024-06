Favola Georgia nel segno di Mikautadze, il bomber che ha eguagliato Bale

Il sogno per la Georgia continua, i ragazzi di Sagnol non si sono accontentati ed hanno raggiunto gli ottavi di finale all’Europeo, regolando per 2-0 il Portogallo e qualificandosi come miglior terza. Non solo Kvaratskhelia e Mamardashvili, fin qui è stato anche l’Europeo di Georges Mikautadze classe 2000 francese naturalizzato georgiano, attaccante del Metz in prestito dall’Ajax. Il giovane attaccante sta prendendo per mano una Nazione e insieme ai suoi compagni sta regalando un sogno al proprio popolo. Il classe 2000 è momentaneamente il capocannoniere solitario della manifestazione avendo siglato tre reti, ma non solo. Infatti Mikautadze con 3 gol e 1 assist in tre partite, è il primo ad incidere cosi tanto nelle prime tre partite degli Europei dal 2016 quando ci riuscì un certo Gareth Bale con la maglia del Galles. Inoltre è diventato il nono calciatore di sempre ad aver segnato in ogni partita del girone di un Europeo dopo Platini (1984), Stoichkov (1996), Shearer (1996), Milosevic (2000), Baros (2004), Van Nistelrooy (2004), Bale (2016), Cristiano Ronaldo (2021). Questo campionato Europeo suggella una stagione con il club, già decisamente buona come attestano i 13 gol e 4 assist in 20 presenze. Adesso ad attendere gli uomini di Sagnol ci saranno i “vicini di casa” del Portogallo appena regolato, quella stessa Spagna che ha dato una lezione agli azzurri qualche giorno fa. Sarà una partita difficilissima ma i georgiani hanno già dimostrato di essere in grado di fare l’impresa, e con un Mikautadze da record sognare non costa nulla…

Foto: instagram Mikautadze