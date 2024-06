Favola Conceiçao: ecco il match winner di Portogallo-Repubblica Ceca

Quando tutti aspettavano la giocata di Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva o Rafael Leao, arriva quella dell’uomo che non ti aspetti: Francisco Conceiçao, il quale entra al 90′ e due minuti più tardi infila in rete il gol decisivo, mandando in visibilio il popolo portoghese, spaventatosi mezz’ora prima per il gol di Provod. Il classe 2002, soprannominato Chico, proviene da una famiglia che respira calcio: il padre Sergio è l’allenatore che ha fatto la storia del Porto, mentre i fratelli Moises, Sergio e Rodrigo giocano rispettivamente con il Leixoes, Feirense e Zurigo. Il giovane è un esterno di attitudine molto offensiva, la sua minuta statura l’ha portato ad essere paragonato a Lionel Messi: la stampa portoghese infatti lo ha soprannominato il Messi di Olival. Ieri sera resta una serata magica: primo gol in un Europeo e vittoria per la sua Nazionale. La sua stagione al Porto è stata abbastanza buona avendo realizzato 5 reti e fornito 4 assist in 27 presenze in campionato oltre ad aver siglato una rete in Champions League su otto presenze. La sua carriera inizia però nell’Accademia dello Sporting Lisbona, in cui è entrato all’età di 8 anni trascorrendo sei stagioni nel club. Successivamente ha passato un periodo nel Padroense prima di unirsi alle giovanili del Porto nel 2018. Due anni dopo il talento del classe 2002 viene riconosciuto e firma il suo primo contratto da professionista. Un anno più tardi arriva il tanto agognato debutto in Primeira Liga (13 Febbraio 2021) in un Porto Boavista 2-2 e quattro giorni dopo diventerà il calciatore più giovane a giocare una partita di Champions League subentrando nel match contro la Juventus, vinto dai Dragoes per 2-1. Nonostante ciò nel 2022 firma con l’Ajax un quinquennale, riuscendo a segnare il primo gol nella massima competizione europea contro i Glasgow Rangers, per poi tornare al Porto in prestito ed essere riscattato dai portoghesi per 10,50 milioni. Ieri con ogni probabilità ha raggiunto uno dei punti più alti della propria carriera, l’auspicio è che questa competizione possa essere una vetrina per mostrare tutto il suo talento.

Foto: instagram Conceiçao