Favilli: “Ho passato momenti difficili, ma ora voglio tenermi stretta la maglia del Bari”

Reduce da un gol straordinario in casa del Frosinone, l’attaccante del Bari Andrea Favilli ha rilasciato alcune dichiarazioni in Conferenza Stampa. Il calciatore di proprietà del Genoa ha parlato delle sue sensazioni nella nuova piazza, del suo passato e degli infortuni che ne hanno minato la crescita.

L’arrivo al Bari: “Partire con il piede giusto dà molta fiducia, da qualche settimana sto lavorando con la squadra e con il tempo la condizione non potrà che migliorare. Quel gol in rovesciata sarebbe stato il più bello della mia carriera, la cosa più bella è stata l’applauso di tutto lo stadio. Arrivare qui a fine mercato ha generato un gap a livello di condizione fisica perché allenarsi per due mesi a parte non è mai facile e il minutaggio lo trovi solo giocando. Questa è una di quelle piazze dove la categoria non conta, è sempre molto ambita.Voglio tenermi stretta questa maglia, essere qui è un orgoglio”.

Gli infortuni: “Se si parla di chiacchiere da bar o da social è tutto vero, ma bisogna andare leggere bene le notizie. Ho avuto diversi infortuni in carriera, ma non sono un infortunato cronico e la scorsa stagione ho pagato errori altrui. In passato ho vissuto momento difficili perché c’erano grandissime aspettative su di me e quando sei troppo giovane a volte non riesci a sopportare la pressione. Il momento peggiore della mia carriera fu ad Ascoli quando mi ruppi il ginocchio dopo aver segnato 8 gol in 13 gare, mi crollò il mondo addosso”.

Gli obiettivi stagionali: “Cercherò di segnare più gol possibile, ogni attaccante vuole arrivare in doppia cifra, ma il vero obiettivo è fare bene in campo e raggiungere gli obiettivi di squadra. Spero che il momento migliore della mia carriera coincida coi risultati ottenuti quest’anno a Bari. Contratto? Volevo solo venire qui a giocare, con il procuratore non abbiamo pensato a particolari clausole da inserire. Ho una altro anno col Genoa e penso a fare bene qui”.

