Fatture false: assolti De Laurentiis, Lotito e Galliani

La settima sezione penale del tribunale di Napoli ha assolto diversi volti del calcio italiano nel filone “false fatturazioni”. Scagionati Aurelio De Laurentiis, Claudio Lotito, Adriano Galliani, Andrea Della Valle e Luca Campedelli. I dirigenti erano accusati di falso uso di fatture per operazioni inesistenti risalenti, però, ad alcuni movimenti che sarebbero stati effettuati diversi anni fa. L’inchiesta, infatti, aveva preso sotto esame il periodo dal 2009 al 2014 in cui, secondo l’accusa, i club avrebbero guadagnato in maniera illecita sulla compravendita dei calciatori.

Foto: Twitter ufficiale Napoli