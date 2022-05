Fattore Maddison in Premier League: solo Ward-Prowse meglio di lui da fuori area

Giocatore dalla tecnica sopraffina e riconosciuta tanto in Inghilterra, quanto fuori, James Maddison è andato in gol anche questa sera, nel match ora in corso contro il Chelsea. Il trequartista del Leicester ha raggiunto quota 14 reti da fuori area e, come apprendiamo da Opta, dal suo debutto in Premier League (agosto 2018) solo James Ward-Prowse ha fatto meglio in questo fondamentale (15 gol).

Foto: Twitter Leicester