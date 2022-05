Fattore Leao a San Siro: tre gol casalinghi consecutivi per la prima volta in A

In questo finale di stagione è palesemente l’uomo in più del Milan. Rafael Leao è la punta di diamante di una squadra fortissima e convinta come quella rossonera, che si sta avvicinando allo scudetto anche grazie ai gol della talentuosa ala. Come riportato da Opta, il classe ’99 per la prima volta ha trovato la rete in tre partite casalinghe consecutive di campionato.

Foto:Twitter Milan