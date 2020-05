“Fate il tifo per noi”: lo strano appello dello Schalke alle squadre di Premier League

Con una particolare campagna social, lo Schalke ha chiesto ai fans dei 20 club di Premier di tifare per loro in vista della ripresa della Bundesliga, prevista per questo weekend. Il club di Gelsenkirchen ha infatti pubblicato un post per ogni club di Premier League, dando un motivo valido ai fans delle varie squadre: dal Liverpool al Burnley, passando per Chelsea e Manchester United, nel convertirsi allo Schalke 04 per le prossime gare di Bundesliga. Si parte, per esempio, dall’invito ai tifosi del Manchester City, visto il 7-0 di Champions, per arrivare a quelli del Newcastle, calamitati dalla propria parte grazie al ponte che entrambe le città hanno. Di seguito il thread:

CALLING ALL @premierleague FANS 📢 We have a reason for fans of EVERY PL club to support FC Schalke 04 for the remainder of the Bundesliga season! 📝 THREAD 👇 pic.twitter.com/ge1UoUyMku — FC Schalke 04 (🏠) (@s04_en) May 11, 2020

Foto: Twitter ufficiale Schalke