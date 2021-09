Problemi in attacco per il Genoa di Ballardini che non potrà contare sull’ultimo arrivato Caicedo. Ecco il comunicato della società sulle condizioni dell’ex Lazio:

“Il Genoa CFC comunica che Felipe Caicedo continua ad avvertire un fastidio al flessore della coscia. Nelle prossime ore verrà sottoposto agli accertamenti del caso”.

Foto: Twitter Genoa