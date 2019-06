Fassone sul Milan: “Felice di lasciarmi alle spalle una vicenda che mi ha toccato profondamente”

L’ex amministratore delegato del Milan, Marco Fassone, ha parlato a proposito della definitiva chiusura del contenzioso nato con la società rossonera dopo l’interruzione del proprio contratto. Queste le sue dichiarazioni, riportate dall’Ansa: “Sono estremamente felice di lasciarmi alle spalle una vicenda che mi ha profondamente toccato e di poter tornare a guardare al futuro con serenità. Ringrazio molto il dott. Pazienza e gli avvocati che hanno seguito la causa per averci convinto a trovare un accordo soddisfacente per tutti. Per me contava soprattutto ribadire che il mio operato è sempre stato improntato a criteri di lealtà e trasparenza, in difesa degli interessi del club. Non mi resta che augurare al Milan, e in particolare al mio successore Ivan Gazidis, di riportare presto al successo sportivo ed economico i rossoneri”.

Foto: zimbio