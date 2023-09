Fassone sul derby: “Sarò spettatore neutrale. Nerazzurri leggermente avanti”

L’ex amministratore delegato rossonero Marco Fassone ha parlato così del derby tra Inter e Milan in programma il prossimo sabato. Queste le sue parole ai microfoni di Radio CRC: “Le squadre per le quali ho avuto l’onore di lavorare mi sono rimaste nel cuore. Sono legatissimo emozionalmente all’Inter, al Milan e al Napoli per esempio. Guarderò il derby da spettatore neutrale con la consapevolezza che l’Inter sia leggermente più avanti. Credo che il Napoli, se sistema due o tre cose, resti una squadra fortissima“.

Foto: Twitter Sportitalia