Fassone: “Il disegno arabo più chiaro di quello cinese. Ci sono premesse solide”

In un’intervista rilasciata a Tuttosport, l’ex dirigente del Milan Marco Fassone ha parlato del fenomeno arabo che ha contraddistinto l’estate appena concluse, spiegando anche le differenze rispetto alla bolla cinese di qualche anno fa: “Il disegno del paese Arabia è molto più chiaro e meno nebuloso rispetto, ad esempio, a quello cinese. L’obiettivo è trasformare un paese isolato politicamente e turisticamente in una nazione “friendly” verso il mondo occidentale e ha individuato nello sport uno dei vettori per riuscirci. Detto questo, mi è stato spiegato da loro che il fatto che i quattro club siano di proprietà dello Stato è un modo per creare una sinergia utile per trasportare dall’Europa un certo numero di tecnici e calciatori con l’idea di costruire un calcio locale forte che un domani possa competere con il calcio occidentale. In Arabia ci sono premesse più solide: in Cina, dopo un anno o due si è capito che quel fenomeno sarebbe stato destinato a sgonfiarsi in tempi abbastanza rapidi.

Foto: Twitter Sportitalia