Farris (vice Inzaghi): “11 sconfitte non ci stanno, ma abbiamo mitigato queste delusioni con altri percorsi”

Dopo la vittoria nel primo atto dell’Euroderby contro il Milan, l’Inter vince anche in campionato contro il Sassuolo. Simone Inzaghi, però, non parlerà nel post partita a causa di problemi alla voce, al suo posto Farris. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il vice allenatore nerazzurro ha così parlato dopo la vittoria contro i neroverdi, partendo dai singoli: “Lukaku ci è mancato tanto nella prima parte della stagione. Ci manca Skriniar e sembra una cosa normale. Sappiamo benissimo che serve tempo per aspettare i giovani come Asllani e Bellanova ma quando servono rispondo presente. Questa era un’occasione importante per fare punti, avere un piccolo margine era fondamentale”.

Poi proseguito: “Sappiamo che 11 gare perse non ci stanno ma con altri percorsi abbiamo mitigato questa delusione. Con Inzaghi ci parliamo tutti i giorni, abbiamo attraversato momenti difficili. Il lavoro è di tutto lo staff, siamo sempre chiusi in ufficio, Simone ci ha sempre dato entusiasmo e ci siamo aiutati l’un l’altro.

Infine: “Se ci si siamo sentiti in discussione? Nel nostro lavoro ogni giorno, ma la società ci è sempre stata vicina aiutandoci ad assorbire le voci. Poi a dare serenità sono sempre i risultati sul campo, adesso abbiamo ottenuto sette vittorie di fila anche se manca ancora il passo più importante”.

