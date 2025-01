Farris: “Aggressivi nel secondo tempo. Scudetto? Dobbiamo vincere le partite poi vedremo”

Il vice allenatore dell’Inter, Massimiliano Farris, ha parlato a Dazn dopo la vittoria contro l’Empoli.

Queste le sue parole: “C’era da tranquillizzare i ragazzi. L’Empoli ce l’aspettavamo più aggressivo, hanno messo un bel muro e non è stato facile. Dovevamo muovere la palla velocemente e poi l’abbiamo sbloccata con il nostro bomber, tornato a fare quello che sa fare”.

L’Inter sembra essere l’unica ad avere qualcosa da perdere nella corsa scudetto: vi dà fastidio? “Non abbiamo tempo per pensare a queste cose. Dal derby di campionato 12 vittorie e 3 pareggi in 15 partite, segnando 55 gol. Siamo in corsa per passare in Champions senza i playoff. Cosa dicono gli altri ci riguarda poco, pensiamo a recuperare qualcuno che può fare la differenza. San Siro è tosto: complimenti ad Asllani, partita di spessore dopo qualche critica per la gara col Bologna”.

Mancano i gol di Taremi? “Numericamente sì, ma poi vediamo i suoi movimenti e quanto aiuta la squadra. Avrebbe bisogno del gol della svolta, abbiamo grande fiducia in lui e ci darà una grossa mano”.

Foto: twitter Inter