Farioli-Nizza, siamo in dirittura

Francesco Farioli è sempre più vicino a diventare il nuovo allenatore del Nizza. Come vi avevamo anticipato ieri, il tecnico italiano ha un discorso già impostato con il club francese. Nelle ultime ore c’è stato un ulteriore avvicinamento e siamo sempre più vicini alla fumata bianca. Reduce dall’esperienza in Turchia sulla panchina dell’Alanyaspor (terminata a febbraio), per Farioli potrebbe iniziare presto l’avventura sulla Costa Azzurra.

La #Samp ha incontrato ieri #Pirlo che presto avrà il via libera. E #Farioli, che ha aspettato fino a stamattina la decisione di #Radrizzani, ora potrà continuare a trattare con il #Nizza. #Alvini resta in pole per lo #Spezia — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) June 27, 2023

