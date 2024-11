Farioli: “Guardiola è il maestro del calcio moderno. Ancelotti? Spesso sottovalutato”

Francesco Farioli, allenatore dell’Ajax, si è raccontato in un’intervista al quotidiano spagnolo As, soffermandosi anche sui migliori allenatori in circolazione.

Queste le sue parole: “Guardiola è il maestro del calcio moderno. E, se parliamo di riferimento, ovviamente lo è. Ha un grande ruolo, un grande impatto su di me e su tutti gli allenatori del mondo. È il riferimento più importante. Ma tu parli di Ancelotti e secondo me è un po’ sottovalutato. La maggior parte delle volte crediamo e sentiamo che il suo loro lavoro principale sia la gestione dei giocatori. Ma lascia che ti dica che il calcio che praticava nel Milan o nel Madrid all’inizio della sua esperienza e quello che cerchi di applicare oggi non sono la stessa cosa. Non sono la stessa cosa perché penso che la cosa si stia evolvendo con il calcio. Si sta evolvendo in base ai giocatori che sta introducendo. E penso che a volte sia molto umile e dia sempre tutto il merito ai giocatori per ciò che hanno ottenuto, ma, alla fine, non si può avere altrettanto successo senza il valore personale, e dobbiamo dargli un grande riconoscimento per ciò che ha fatto e per cosa farà in futuro. Ha ancora tante cose da dare al mondo del calcio”.

Foto: sito Ajax