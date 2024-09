Farioli: “È una situazione strana. Non abbiamo giocato per quasi un mese”

Domani l’Ajax avrà l’opportunità di ritrovare la forma in Eredivisie. L’allenatore Francesco Farioli, nella conferenza stampa di oggi pomeriggio, ha sottolineato l’importanza di ottenere punti per risollevarsi in classifica. La squadra avrà la prima occasione per farlo affrontando il Fortuna Sittard nel recupero del terzo turno:

Prima lo stato di forma della squadra: “Mika (Godts, ndr) ha recuperato dai problemi che ha avuto dopo la pausa internazionale. Anche lui farà parte della squadra per la partita di domani. Anche Wout Weghorst è disponibile per la partita. Inoltre, Owen Wijndal e Benjamin Tahirović torneranno in prima squadra. Wijndal ha qualità offensive come terzino ed è una spinta significativa avere di nuovo in squadra giocatori con le sue caratteristiche”, ha assicurato Farioli. Aggiungendo: “Infine, Ahmetcan Kaplan non farà parte della squadra domani. Giocherà prima con l’Ajax U23 questa sera e, se tutto andrà bene, sarà disponibile per la partita del weekend“.

L’Ajax ha giocato poche partite di recente a causa di varie cancellazioni: “È una situazione strana. Non abbiamo giocato per quasi un mese. Ci sono fattori al di fuori del nostro controllo e dobbiamo adattarci e rispondere a ciò che accade. Il nostro calendario – ha proseguito – è stato stravolto da diversi cambiamenti. Abbiamo cercato di trovare gli scenari migliori per tenere in forma i nostri giocatori. Abbiamo cercato di organizzare delle amichevoli, cosa che è stata difficile in questo periodo. Alla fine, abbiamo deciso di giocare partite interne alla squadra“.

Foto: Instagram Ajax