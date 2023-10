Farioli: “Abbiamo reso orgoglioso Beka Beka”

Al termine del match di Ligue 1 contro il Brest, finito 0-0, l’allenatore del Nizza Francesco Farioli è tornato brevemente a parlare di Beka Beka. Nella tarda mattinata di venerdì, il centrocampista francese aveva infatti minacciato il suicidio da un ponte dell’autostrada francese A8. Di seguito le sue parole: “Ovviamente la situazione che abbiamo vissuto nelle ultime 48 ore, consciamente e inconsciamente, porta via energie. Ve lo dico perché ho avuto la sensazione di svenire tre volte in campo, eppure non ho giocato, ma le energie mentali che ha portato via questa partita sono state sicuramente tante. Credo che un pochino abbia condizionato, ma ripeto, credo che la squadra abbia giocato con grande carattere, con maturità, e abbia fatto una prova che penso che abbia reso anche orgoglioso il nostro amico Alexis”.

