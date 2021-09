Fares si prende il Genoa a suon di testate

Dopo le sconfitte contro Inter e Napoli, il Genoa ha battuto in rimonta il Cagliari andando a conquistare i primi tre punti della stagione 2021-2022. L’eroe di giornata è sicuramente Mohamed Fares, nuovo arrivo dalla Lazio, che all’esordio in maglia rossoblù ha steso i sardi con una doppietta di testa. Un inizio straordinario per il calciatore franco-algerino, che adesso si candida ad essere il trascinatore della squadra allenata da Davide Ballardini. Con una presentazione del genere, sotto la Latera si staranno già sfregando le mani! La salvezza del Genoa passa anche dai suoi piedi e… dalle sue testate.

Foto: Instagram Genoa