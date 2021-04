Fares si carica in vista di Lazio-Milan: “Daremo tutto per vincere. Voglio fare come quando ero alla Spal”

Intervistato dai canali ufficiali della Lazio, il laterale Fares ha parlato in vista della partita di questa sera contro il Milan e della sua stagione personale: “Sarà una gara difficile contro il Milan, in cui dovremo lottare fino alla fine per i primi posti. Daremo tutto per vincere e conquistare un successo che sarebbe importante. Posso fare di più. Alla Spal ho trovato con più frequenza la via del gol e voglio fare lo stesso anche con la Lazio. Mi sento migliorato sicuramente sotto l’aspetto tecnico e tattico. Fisicamente poi mi sento molto bene, per questo spero di aiutare la squadra al meglio”.

Foto: Twitter Lazio