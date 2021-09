Fares: “Esordio pazzesco! Salvezza? Abbiamo le qualità per raggiungerla”

Mohamed Fares è stato oggi grande protagonista in Cagliari-Genoa. L’esterno franco-algerino, infatti, con una doppietta ha portato i liguri al successo completando la rimonta dopo lo svantaggio iniziale per due a zero. L’eroe di casa rossoblù è intervenuto ai microfoni di DAZN. Di seguito le sue parole.

Sul grande esordio

“Mai avrei sognato un esordio così pazzesco. Speriamo di continuare così perché abbiamo le qualità per salvarci. Oggi sono felice per i gol e per la vittoria. I gol di testa? Ci provo, a volte va bene. Oggi è capitato due volte”.

Sull’obiettivo salvezza

“I tre punti di oggi sono importanti perché arrivano contro una diretta rivale. Con questo gruppo andremo lontano sicuramente”.

Foto: Instagram Genoa