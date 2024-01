Faraoni esordio con assist in viola: “Sono contento. Non mi aspettavo più un’opportunità del genere”

Davide Faraoni, da poco esterno della Fiorentina, ha parlato a Dazn dopo il 2-2 con l’Udinese e l’esordio con un assist per il gol del momentaneo 1-1 di Beltran.

Queste le sue parole: “Sono contento, è un buon pareggio, l’Udinese è fisica e sporca tanti palloni. Abbiamo reagito, la squadra ha carattere e sono contento di come è andata. Soprattutto nelle loro ripartenze riuscivano a trovare il trequartista e ci hanno messo in difficoltà, ma nella ripresa ci siamo ripresi. Sensazioni? Ho visto subito ragazzi disponibili, sono tra i più vecchi del gruppo ma mi hanno accolto bene. Obiettivi? Sono contentissimo, a questa età arrivare a questi livelli è tanta roba e un treno così non me lo aspettavo più ormai. Supercoppa? Dobbiamo pensare partita per partita, l’importante è la gestione delle forze perché c’è tanta intensità ma ci sono tanti giocatori forti e faremo sempre bene”.

Foto: twitter Fiorentina