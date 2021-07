Faraoni: “È un nuovo inizio, c’è tanto entusiasmo. L’obiettivo? La salvezza”

Marco Davide Faraoni, esterno difensivo dell’Hellas Verona, direttamente dal ritiro ha raccontato l’inizio della nuova stagione, la sua quarta consecutiva in maglia gialloblù, e l’inizio di un nuovo corso, quello targato mister Eusebio Di Francesco. Ecco le sue dichiarazioni rilasciate al canale ufficiale del club. “Abbiamo iniziato con grande entusiasmo, c’è tanta voglia di fare bene, entusiasmo e voglia che non devono mai mancare. Obiettivo salvezza? Assolutamente sì, è il nostro principale obiettivo da raggiungere, poi si vedrà se riusciremo a fare qualcosa in più. La cosa più importante sarà giocare con continuità per aiutare il più possibile la squadra. Poi, certo, cercherò come sempre di migliorarmi. Per noi il gruppo è fondamentale, soprattutto per gli uomini che compongono questo spogliatoio. I nuovi arrivati troveranno certamente un gruppo che li aiuterà ad inserirsi al meglio”.

FOTO: Sito ufficiale Hellas Verona