Faraoni e doppietta di Ngonge, Hellas Verona avanti 3-1 sullo Spezia all’intervallo

Si chiude con l’Hellas Verona in vantaggio per 3-1 contro lo Spezia la prima frazione di gioco lo spareggio salvezza al Mapei Stadium. Dopo appena 5′ si sblocca la gara grazie alla rete del capitano scaligero Davide Faraoni: Lazovic salta l’uomo e mette un traversone invitante in area di rigore, Djuric non arriva ma sul secondo palo arriva Faroni che trova la rete del vantaggio con Ampadu che prova a salvare ma la mette nella sua porta. Dieci minuti più tardi, però, è proprio Ampadu a riportare il punteggio in parità con un tiro dalla distanza che non lascia scampo a Montipò. Al 26′ tornano avanti gli uomini di Zaffaroni con la rete di Ngonge. Dopo il vantaggio, trema il Verona sul tentativo di Wisniewski ma Dawidowicz e Faraoni sono provvidenziali a salvare sulla linea. E al 38′ arriva anche il tris dell’Hellas Verona con coast to coast di Ngonge che arriva in fondo, salta due difensori e batte Dragowski.

Foto: Instagram Cagliari