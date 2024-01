Faraoni arriva a Firenze: “Prontissimo per questa avventura”

Davide Faraoni è arrivato a Firenze. Il nuovo acquisto della Fiorentina, primo della sessione invernale, è appena sbarcato in città. Ora direzione Viola Park, poi visite mediche e firme che probabilmente si terranno nella giornata di domani.

Faraoni appena sbarcato ha rilasciato alcune dichiarazioni: “Sono assolutamente contento di essere qui. Sono prontissimo per questa avventura. Non ho ancora parlato con il mister. Supercoppa? Vediamo è successo tutto così in fretta. Devo ancora realizzare tutto quanto. Fiorentina? Quando ho saputo di questa possibilità ho sperato potesse succedere. Sono davvero contento”.

Come anticipato, si tratta di una operazione di prestito con diritto di riscatto in favore dei viola.

La Fiorentina lo ha preannunciato sui social, con dei graffiti egizi, giocando un po’ con il nome del giocatore.

Foto: twitter Verona