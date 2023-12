Fantastico Pavoletti in rovesciata al 99’: il Cagliari ribalta il Sassuolo (in dieci)

Lapadula al 94′ e Pavoletti al 99′: il Cagliari ribalta il Sassuolo nel recupero e vince 2-1. Nella prima frazione i sardi partono scarichi e lasciano l’iniziativa al Sassuolo, salvo ritrovare equilibrio e idee col passare dei minuti. Nella prima frazione è di Prati l’occasione più ghiotta per l’1-1, ma Castillejo salva sulla linea di porta. Da segnalare anche uno stoico Thorstvedt, rimasto in campo nonostante la perdita di due denti in uno scontro fortuito con Sulemana. Nella ripresa i sardi provano ad alzare il pressing, anche grazie ai cambi offensivi del tecnico di Testaccio, ma il Sassuolo non dà praticamente mai la sensazione di cedere. Almeno fino all’88’, quando Pavoletti svetta di testa ma Matheus Henrique salva a un metro dalla porta. E’ il segnale che dà la scossa giusta ai padroni di casa. I sardi reclamano un rigore per mani di Bajrami, poco dopo il Sassuolo resta anche in 10 per l’espulsione di Ruan Tressoldi. Ma l’occasione propizia arriva a 90esimo scaduto: Luvumbo rimette in mezzo un pallone sporco sul quale si avventa proprio Lapadula che controlla e con un bel destro al volo rimette in equilibrio il match. Partita finita? Neammeno per sogno, perché questo Cagliari ci ha già abituati a rimonte incredibili nei finali di partita: minuto 99, Shomurodov lavora un ottimo pallone in mezzo all’area che trova pronto Pavoletti, bravissimo a coordinarsi e trovare la rete del definitivo 2-1 in rovesciata.

Foto: Instagram Pavoletti