Fantastico Giappone: batte la Spagna (2-1), è primo. Luis Enrique secondo per differenza reti. La Germania vince (4-2), ma va a casa

Clamoroso finale per il girone E dei Mondiali in Qatar 2022, che vedono l’eliminazione della Germania e la Spagna che si qualifica grazie alla differenza reti, come seconda, dopo il ko con il Giappone.

La Spagna perde 2-1 contro il Giappone, e per alcuni monuti ha anche temuto la clamorosa eliminazione dal Mondiale quando il Costa Rica si era portato avanti sulla Germania. Roja in vantaggio con Morata all’11’. Sembra tutto facile per le Furie Rosse, ma nella ripresa cambia tutto.

In 3 minuti, 1-2 micidiale del Giappone, a segno con Doka e Tanaka. I due ribaltano il parziale e regalano il primo posto ai nipponici che sfideranno la Croazia agli ottavi.

Spagna al tappeto e in balia degli asiatici per 10 minuti, prima di tornare a spingere nel finale, ma finisce 2-1 e fa festa il Giappone. Spagna che passa seconda e va a sfidare il Marocco. Lacrime invece per la Germania nonostante la vittoria per 4-2 sul Costa Rica.

In Germania-Costa Rica, altra altalena di emozioni. Anche qui, sembra tutto facile per i tedeschi, in vantaggio dopo 10 minuti con Gnabry. Germania che spreca diverse chance per chiudere la gara, cullandosi anche sul successo della Spagna che li qualificherebbe.

Ma nella ripresa, complici anche le notizie di Spagna-Giappone, che costringerebbe a quel punto i tedeschi a una goleada, la Germania si sbilancia e offre spazi al Costa Rica che colpisce, con Tejeda e Vargas.

Germania che reagisce e ribalta tutto, grazie alle due reti di Havertz. E’ 4-2 Germania, ma il ko della Spagna elimina clamorosamente i tedeschi dal Mondiale.

La classifica finale vede, Giappone primo con 6 punti, Spagna a 4, che passa per maggior numeri di gol fatti, Germania 4 e Costa Rica 3.

Foto: twitter FIFA World Cup