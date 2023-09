Fantastico De Zerbi: 3-1 Brighton a Old Trafford

Fantastico il Brighton di Roberto De Zerbi: 3-1 ad Old Trafford, in casa del Manchester United. I Seagulls passano in vantaggio al 20′ con la rete dell’ex firmata da Welbeck. Al 40′ arriva la risposta dei padroni di casa con Rasmus Hojlund, ma il VAR ferma tutto. E al 53′, a inizio ripresa, arriva anche il gol del 2-0 firmato da Gross. Al 64′ doppio cambio per De Zerbi: dentro Ansu Fati e Joao Pedro, fuori Welbeck e Lallana. Ed è proprio il neo-entrato Joao Pedro a firmare il gol del 3-0 al 71′. Al 73′ accorciano i Red Devils con Mejbri, ma a Old Trafford è trionfo dei Seagulls.

Foto: Instagram Brighton