Fanatik: l’ex interista Medel lascerà il Besiktas. Già scelta la destinazione

Dopo il triennio 2014-17 trascorso in nerazzurro, Gary Medel si è trasferito in Turchia per vestire la maglia del Besiktas. Lì ha trovato la bellezza di 76 presenze giocando sia da difensore che da mediano basso, ma ora, secondo quanto riferito dal portale turco Fanatik, la sua esperienza in bianconera va verso i titoli di coda. A un anno dalla scadenza del proprio contratto, l’intenzione del giocatore è infatti quella di ritornare a casa propria e firmare con l’Universidad Catolica. Ma lo scenario più probabile è che questo avvenga proprio al termine dell’accordo con i turchi. Il presidente del club cileno Joan Tagle ha dichiarato dichiarazioni chiare al riguardo ai microfoni di Radio Cooperativa: “Parliamo sempre con Gary, ma ha ancora un contratto con il Besiktas. Lui vuole raggiungere traguardi che non potrebbe raggiungere qui, per poi tornare al momento giusto. Personalmente, spero che questo trasferimento avvenga presto“.

Foto: chilevision.cl