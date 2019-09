Fanatik: gli osservatori del Fenerbahce visionano l’ex interista Puscas

Oltre a quella dell’Inter, in Italia George Puscas ha vestito in prestito anche le maglie di Bari, Benevento, Novara e Palermo. Questa estate, l’attaccante si è trasferito finalmente a titolo definitivo, lasciando il nostro campionato e firmando con il Reading nella Championship inglese. Dopo aver segnato tre reti nelle prime sei uscite stagionali con il club britannico, Puscas è finito nel mirino del Fenerbahce. Come scrive il media turco Fanatik, infatti, gli osservatori gialloblu sono alla Arena Nationala di Bucarest per assistere al match tra Romania e Spagna, nel quale il centravanti classe ’96 ha disputato tutti e 90 i minuti di gioco. Il rapporto finale sembra esser stato positivo. E chissà che la società di Istanbul non voglia muoversi con grande anticipo sul mercato invernale.

Foto: twitter personale Puscas