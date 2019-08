Fanatik, Doumbia-Rizespor: l’ex Roma ripartirà dalla Turchia

Due settimane e mezzo fa, Seydou Doumbia ha rescisso il contratto che lo legava agli spagnoli del Girona. Libero di trovarsi una nuova squadra che puntasse su di lui a parametro zero, l’ivoriano ex-Roma avrebbe scelto di ripartire dalla Turchia, più precisamente dal Çaykur Rizespor, squadra che nella scorsa stagione si è piazzata all’undicesimo posto in campionato. Lo scrive Fanatik, che aggiunge come le due parti si vedranno presto per definire gli ultimi dettagli e suggellare un accordo già praticamente fatto.

Foto: Fanatik